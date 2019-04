Man klaagt ouders aan omdat ze zijn porno-collectie weggooiden

De problemen begonnen toen de zoon in 2016 scheidde van zijn echtgenote en weer bij zijn ouders in Grand Rapids (Michigan) introk, met in zijn kielzog zo’n twaalf verhuisdozen met pornofilms en twee dozen met seksspeeltjes, schrijft ABC 13 News.

Toen de man in 2017 weer een eigen woning betrok en zijn ouders hem zijn spullen nastuurden, miste hij zijn ero-collectie. De man trok dat slecht en schreef tientallen mails aan de politie om zijn ouders aan te laten houden. De politie weigerde dat en nu maakt de pornoliefhebber er een civiele zaak van.

Wat hem het meeste steekt is dat zijn ouders nooit een woord hebben vuilgemaakt aan zijn verzameling. In een mail aan zijn vader schrijft hij: „Als je een probleem hebt met mijn eigendommen, had je dat alleen maar hoeven zeggen. Dan was ik ergens anders gaan wonen. In plaats daarvan hield je je mond en leverde je me deze gemene streek.” Hij eist nu een schadevergoeding van 86.000 dollar.

De vader zegt te hebben gehandeld uit liefde: „Geloof het of niet, maar we deden dit voor jouw eigen (geestelijke) bestwil. Ik zou het ook hebben gedaan als ik een kilo cocaïne zou hebben gevonden.”