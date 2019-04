Grote partij neushoornhoorns in beslag genomen

De neushoornhoorns zouden voor verkoop naar Zuidoost-Azië verscheept worden. Naar verluidt wordt in landen als China en Vietnam voor een kilo hoorn tot 30.000 Amerikaanse dollars betaald. Een hele hoorn weegt drie tot zeven kilo.

De handel in hoornen van neushoorns is al zo’n vier decennia internationaal verboden. In de afgelopen jaren hebben stropers in Zuid-Afrika alleen al zo’n duizend neushoorns gedood om de hoorns te verkopen. Gedeeltelijk worden ze ook verkocht als luxe ornamenten. In China en Vietnam worden helende krachten toegeschreven aan de hoorn. Ze bestaan uit keratine, hetzelfde materiaal als menselijke vingernagels.

In Afrika zijn er naar schatting ongeveer 25.000 neushoorns, ongeveer 20.000 daarvan in Zuid-Afrika. Meestal zijn het witte neushoorns. Van de bedreigde zwarte neushoorns zijn nog slechts ongeveer 5000 dieren over.