Shoppen met gestolen pinpas bejaard Haags echtpaar: tot 21 maanden cel

Dochter Sylvia Brog is teleurgesteld over de straf die de Haagse rechtbank heeft opgelegd. „We snappen hier niks van. Twee maanden maar. En ze heeft niet eens berouw getoond”, zegt ze over een van de vrouwen, Sunita H. De ouders van Sylvia hebben de uitspraak niet meer kunnen meemaken: enkele maanden na het drama, dat zich in september vorig jaar voltrok, overleden ze kort na elkaar.

Rinus (92) en Greet (87) waren er kapot van toen aan het licht kwam dat de zogenaamde medewerkers van een telefoonmaatschappij en de thuiszorg in werkelijkheid oplichters waren. In vier dagen tijd maakten de verdachten het nietsvermoedende echtpaar ruim 6000 euro afhandig. De politie verspreidde camerabeelden van de pinnende en winkelende dieven, die zo veel spullen kochten dat het nauwelijks te tillen was.

Flipperkaart

De twee vrouwen en nog twee andere verdachten – allen lid van een zigeunerfamilie – kwamen in beeld nadat Rinus aangifte had gedaan van diefstal van zijn bankpas. De verdachten zouden hebben geprobeerd bewoners van talloze seniorencomplexen en bejaardenhuizen te bestelen. In sommige gevallen lukte de inbraken met een zogeheten flipperkaart ook daadwerkelijk.

De verdachten ontkenden twee weken geleden schuldig te zijn, ondanks camerabeelden, opgenomen telefoongesprekken en de vondst van 77 horloges, sieraden, bergen kleding met de prijskaartjes er nog aan, en een geldbedrag van 3800 euro.

Volgens de rechter is het bewezen dat de 40-jarige Sunita H. uit Schiedam geld heeft gepind met de pas van het echtpaar Brog. De vrouw is echter vrijgesproken van witwassen. „De verdachte heeft verklaard dat zij het geldbedrag bij elkaar heeft gespaard uit haar uitkering en met giften. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat deze verklaring – bij gebrek aan nader onderzoek – niet als ongeloofwaardig terzijde kan worden geschoven”, aldus de rechter, die stelt dat het „in de kringen waarin de verdachte zich begeeft kennelijk gebruikelijk is om contante geldbedragen thuis te bewaren.” Ook zijn er volgens de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachte de bankpas uit de Haagse woning heeft gestolen.

’Geraffineerd’

Zaklina J.(40), die 55 vermogensdelicten op haar naam heeft staan waaronder babbeltrucs, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. Volgens de rechter heeft de verdachte ’hoogbejaarde personen als een gemakkelijk doelwit gezien’. „Zij wilde zich ten koste van deze kwetsbare mensen verrijken en is geraffineerd en berekenend te werk gegaan. De verdachte heeft daarbij geen enkel oog gehad voor de enorme negatieve impact van haar handelen op de slachtoffers, maar ook op hun directe omgeving, zoals familie en medebewoners.”

Sylvia Brog, die tijdens de rechtszitting een foto van haar overleden ouders toonde: „Het geldbedrag moet worden terugbetaald. Dat hadden mijn ouders gespaard voor hun begrafenis. Dat deze vrouwen dat erdoorheen hebben gejaagd en daarmee met name mijn vader heel veel verdriet hebben gedaan, kan ik nog steeds niet begrijpen.”

Het Openbaar Ministerie bekijkt de komende twee weken of er hoger beroep wordt aangetekend.