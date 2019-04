Strafproces tegen oberschoppers begint

Mirek toonde een foto van vlak na de mishandeling. Ⓒ ANP

PRAAG - Het had een vrolijk vrijgezellenfeest moeten worden, maar het eindigde in een gevangeniscel. Vandaag begint in Praag het strafproces tegen de Haagse broers Armin en Arash N., die worden verdacht van poging tot moord op de Tsjechische ober Miroslav Vitek. Er hangt hen 10 tot 18 jaar gevangenisstraf boven het hoofd.