VVD gooit olie op klimaatvuur

Op dit moment eist Brussel minstens 40 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dat zou, als het aan de liberalen ligt, moeten worden opgeschroefd naar 55 procent.

Ook regeringspartijen CDA en D66 willen de ambities opschroeven. Dat valt op te maken uit de verkiezingsprogramma’s voor de Europese stembusgang in mei. Het kabinet gaat met de ambitie van 49 procent reductie in 2030 al verder dan moet van Brussel. De 55 procent staat eveneens in het regeerakkoord, maar alleen als andere landen meegaan. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Dat de regeringspartijen vinden dat de EU lidstaten moet dwingen om nog meer te doen is opmerkelijk, nu de uitvoering in eigen land in de praktijk steeds ingewikkelder lijkt te worden. Zo bleek na een doorrekening dat het klimaatakkoord van Ed Nijpels waarschijnlijk niet eens genoeg is voor 49 procent minder uitstoot en zijn er grote twijfels over de juistheid van cijfers achter de autoplannen.

Lees het hele artikel:

