Snelweg op poten moet fileprobleem oplossen

Een impressie van de snelweg van de toekomst. Ⓒ Beeld: Next Level Infra Systems.

Onze overheid slaagt er maar niet in om het filemonster te beteugelen. Tijd voor een radicale ommezwaai? Als het aan ondernemer Rob van der Poel ligt, gaat het bedrijfsleven autorijdend Nederland weer in beweging krijgen. Zijn snelweg van de toekomst staat op poten en als het even kan zónder belastinggeld.