Groot was de euforie toen in 2009 een Nederlandse militair weer eens werd geëerd met de hoogste militaire onderscheiding die ons land kent, de Militaire Willems-Orde. Bijna een halve eeuw was deze prestigieuze onderscheiding niet uitgereikt aan een landgenoot, maar voor zijn heldhaftig optreden als kapitein van het Korps Commandotroepen tijdens meerdere missies in Afghanistan viel Marco Kroon deze eer te beurt. Nederland was trots op de kapitein.