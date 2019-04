Aardbevingskans Loppersum niet groter dan in Wenen

In zes gemeenten in Drenthe, die in de buurt van het Groningerveld zitten, is het dreigingsniveau nu al vergelijkbaar met steden als Amsterdam, Madrid en Parijs. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes (Klimaat) aan verschillende burgemeesters in Drenthe waar deze krant over beschikt.

TNO heeft onderzoek gedaan naar de bevingsdreiging in de zes gemeenten. Voor het eerst heeft het ministerie daarbij de resultaten vergeleken met grote Europese steden.

De verwachting is dat het stoppen met het winnen van gas in 2027 voor een nog lagere dreiging zorgt. In dat jaar zal het in de Groningse bevingsgemeenten meer vergelijkbaar worden met Amsterdam.