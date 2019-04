Bewoner gaat gevecht aan met drie overvallers

Drie gemaskerde, donker geklede mannen belden aan en wilden de woning aan de Rode Akker binnendringen, zo bericht de politie.

De bewoner ging daarop het gevecht met de indringers aan en joeg de overvallers op de vlucht. Daarbij raakte de bewoner wel gewond. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De politie heeft bij aankomst meteen een klopjacht geopend op de daders. In de buurt werden een bivakmuts en een balletjespistool gevonden.