Lekkende beveiliger Wilders was vooral brekebeen

PVV-leider Geert Wilders in het gebouw van de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

Den Haag - De mededeling deed in 2017 het land beven: een beveiliger van Geert Wilders had vertrouwelijke informatie gelekt naar Marokkaanse criminele organisaties. Tijdens de rechtszaak maandag in Den Haag blijkt verdachte Faris K. vooral een babbelzieke, klunzige brekebeen die indruk wilde maken op zijn vriendinnen.