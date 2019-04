Huawei nog steeds optie voor Duits 5G-netwerk

„Onze kijk hierop is dat geen enkele aanbieder, ook Huawei niet, specifiek kan worden uitgesloten”, aldus voorzitter van Jochen Homann van de overheidsdienst. „Wij hebben geen concrete aanwijzingen dat Huawei spioneert voor China. Alle bedrijven maken al gebruik van Huawei-technologie.”

De Verenigde Staten roepen al langere tijd op niet met Huawei in zee te gaan bij het opzetten van het 5G-netwerk in Europa. Volgens de VS zou het technologiebedrijf via dat netwerk spioneren voor de Chinese overheid. Dat ontkent het bedrijf.

Naast Duitsland heeft ook het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) geen aanwijzingen gevonden dat Huawei spioneert voor de Chinese overheid, meldt de Belgische krant De Standaard. Het centrum heeft maandenlang onderzoek gedaan naar het Chinese bedrijf en geen bewijzen gevonden voor spionage. Huawei werkt in België samen met providers Proximus, Telenet/Base en Orange.

„Tot vandaag hebben we geen aanwijzingen gevonden die voldoende zijn om van een dreiging vanuit Huawei te kunnen spreken”, zegt een woordvoerder van het CCB. De Belgische premier Charles Michel liet eerder weten dat het Belgische standpunt over Huawei af zou hangen van het CCB-rapport.