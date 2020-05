’De ratten gaan hier dansend door de fontein’

Schijndel - Het Brabantse dorp Schijndel wordt geteisterd door een rattenplaag. De beestjes worden vooral in de avond- en nachtelijke uren gesignaleerd. De bruine ratten zijn al zo’n twintig jaar een bekend verschijnsel in Schijndel en omgeving, maar sinds twee jaar loopt het echt de spuigaten uit: „Ze rennen in groten getale door de straten. Maar ze zijn superslim en moeilijk te vangen.”