Docent middelbare school geïnfecteerd met mazelen

Uit de brief blijkt dat de school zich nog geen grote zorgen maakt. „We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: ieder die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door.”

Waar de docent het mazelenvirus heeft opgelopen, is nog onduidelijk.

Extreem besmettelijk

Mazelen is een infectieziekte die wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Het is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het is vele malen besmettelijker dan bijvoorbeeld griep, rodehond of bof.

Een patiënt met mazelen is besmettelijk zodra de eerste symptomen beginnen. Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking.

In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd dodelijk is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd.

De kans om te overlijden bij patiënten met mazelen is in Nederland kleiner dan 1 op de 10000 gevallen. In ontwikkelingslanden sterven naar schatting zo’n 250 kinderen per dag aan mazelen. Mazelen kan voorkómen worden door vaccinatie. In Nederland wordt sinds 1976 gevaccineerd tegen mazelen. (Bron: RIVM)

Bekijk ook: Vierde kind besmet met mazelen Haagse crèche

Bekijk ook: Uitbraak mazelen op Haagse crèche

Bekijk ook: Mazelen weer naar record in Europa