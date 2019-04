Politie Kerkrade heeft nachtwerk aan ontsnapte wallaby’s

Het bleek te gaan om een kleine kangoeroe, de wallaby. Tien agenten moesten worden ingezet om de wallaby te vangen. „Niet geheel overtuigd reden wij die kant op om het met eigen ogen te zien. Er zijn gelukkig geen beelden van het moment dat de wallaby ongeveer tien collega’s te snel af was. Uiteindelijk is het gelukt de wallaby in te sluiten en te vangen. Zodat de gevaarlijke situaties in het verkeer ook ten einde waren”, zo stelt de politie op Facebook.

Later in de nacht werd een tweede wallaby gesignaleerd. De politie wederom grappend via haar Facebookpagina: „Deze uitdaging vonden wij een mooie binnenkomer voor de ochtenddienst, die ons gelukkig kwam aflossen.”

Alle wallaby’s zijn inmiddels veilig terug bij de Mondo Verde in Landgraaf.

