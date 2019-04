Johans en Johannessen gratis naar ArenA

De naamgenoten mogen op vertoon van hun identiteitsbewijs naar binnen tussen 15.00 en 17.00 uur. Ze mogen elk een iemand meenemen. Vooraf aanmelden is verplicht.

Johan Cruijff is de afgelopen tijd in naam en beeld terug te vinden in het stadion. „Voor veel mensen was Johan Cruijff de beste voetballer ter wereld”, schrijft het stadion op de website. „De ArenA is trots zijn naam te mogen dragen.”