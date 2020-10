Ollongren drukt ondanks kritiek Kamer duurder energielabel door

De Tweede Kamer riep Ollongren in september op om vast te houden aan het oude en veel goedkopere label, maar de minister wijst op Europese regels die dat volgens haar onmogelijk maken. „Hiermee zou Nederland in strijd handelen met de Europese richtlijn (EPBD), met als risico dat de Europese Commissie Nederland in gebreke zal stellen.” Ook zou het voor de sector door al ingezette voorbereidingen ’veel problemen opleveren’, beweert Ollongren.

De minister legt in een brief aan de Tweede Kamer uit dat er vooral hogere kosten zijn omdat er iemand aan huis komt. „De energieprestatie zal hierdoor nauwkeuriger en betrouwbaarder worden vastgesteld.” Een energielabel zal net als bij de goedkopere oude variant voor tien jaar geldig zijn.

Volgens Ollongren valt nog te bezien wat de duurdere label exact gaat kosten. „Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde kosten van een energielabel met de nieuwe systematiek voor een appartement geschat worden op 100 euro. Door de grotere omvang worden de kosten van een energielabel voor een eengezinswoningen door ditzelfde onderzoek geschat op 190 euro.” Het gaat volgens de minister om gemiddelden. „De markt zal zelf de prijs bepalen.”

Een motie van VVD om het label niet duurder te maken werd vorige maand gesteund door PVV, CDA, SP, FvD, 50Plus, SGP, Denk, Krol en Van Haga. Ollongren geeft daar dus geen gehoor aan, maar zegt de motie wel te begrijpen. „De zorgen omtrent de hogere kosten van het nieuwe energielabel ten opzichte van het huidige vereenvoudigd energielabel (VEL) begrijp ik.”

Vereniging Eigen Huis adviseerde woningbezitters al om zo snel mogelijk het oude, veel goedkopere energielabel via internet aan te vragen. Die kost gemiddeld 7,50 euro. Volgend jaar moet er volgens berekeningen van Eigen Huis gemiddeld 190 worden neergelegd.