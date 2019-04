Docent school Zoetermeer waarschijnlijk toch niet besmet met mazelen

„Als iemand zich bij de huisarts meldt en die stelt mazelen vast door onderzoek, dan moet dit gemeld worden bij de GGD. Dat is niet gebeurd. Wat ons betreft is de verdenking dan ook zeer licht. Omdat er onrust is ontstaan, gaan we wel onderzoeken om vast te stellen dat het geen mazelen is. Maar als er geen onrust was geweest, hadden we het waarschijnlijk niet onderzocht. We gaan er eigenlijk van uit dat het iets anders zal blijken te zijn”, zegt een woordvoerder van de GGD tegen De Telegraaf.

Zorgen

Het Oranje Nassau College in Zoetermeer meldde aan ouders per brief dat de docent besmet was. Maar daar twijfelt de GGD nu sterk aan. „Ook op basis van de klachten gaan we er vanuit dat het iets anders zal blijken te zijn. Er zijn meerdere ziekten waar je vlekjes van kunt krijgen. En dat is niet allemaal mazelen. Wij hebben de afgelopen weken veel mensen aan de telefoon gehad die zich zorgen maakten. Omdat het uitgebreid in het nieuws geweest is. Bij vlekjes wordt snel gedacht aan mazelen. Maar dat is niet altijd zo.”

De school is waarschijnlijk een beetje voortvarend geweest met de brief, vermoedt de woordvoerder. „Met ongetwijfeld de goede bedoelingen. Maar dat is niet via ons gegaan. Er is geen contact geweest tussen de school en de GGD.”