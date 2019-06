Levenslang voor seriemoordenaar Cyprus: motief blijft vaag

De zitting in de hoofdstad Nicosia ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Metaxas staarde naar de grond terwijl een aanklager de beschuldigingen opsomde. De militair ontmoette zijn slachtoffers online. De vrouwen kwamen uit Nepal, de Filipijnen en Roemenië en werkten op het eiland. Metaxas doodde ook twee kinderen van zes en acht. Zij waren dochtertjes van twee van de vrouwen.

Metaxas pleegde de moorden tussen september 2016 en de zomer van 2018. De dood van de vrouwen bleef onopgemerkt tot toeristen in april een lichaam ontdekten in een mijnschacht. De autoriteiten arresteerden de militair enkele dagen later. Hij vertelde vervolgens waar hij de lichamen van andere slachtoffers had gedumpt.

De seriemoordenaar had eerder op de dag excuses aangeboden voor zijn daden. Hij zei zelf ook niet te weten waarom hij de vrouwen ombracht. „De Cypriotische samenleving zal zich afvragen hoe één van haar leden dit punt heeft bereikt”, zei Metaxas met trillende stem. „Ik heb mezelf die vraag ook gesteld. Ik heb nog geen antwoord gevonden.”

De zaak heeft op Cyprus tot grote commotie geleid. Critici verwijten de autoriteiten laks te hebben opgetreden. De politiechef verloor zijn baan en de minister van Justitie nam ontslag.