Taakstraf voor dierenactivisten Efteling

De paardenshow Raveleijn in de Efteling in Kaatsheuvel werd zondag verstoord door dierenactivisten. Ⓒ ANP

BREDA - De vier dierenactivisten die zondag een dierenshow met ridders te paard in de Efteling verstoorden, hebben van de officier van justitie in Breda honderd uur taakstraf opgelegd gekregen wegens smaad. Ook mogen de twee mannen en twee vrouwen drie maanden niet in het pretpark in Kaatsheuvel komen, meldde het Openbaar Ministerie maandag.