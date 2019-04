Gezinsdrama in Sri Lanka, zoon (21) overleden

In de nacht van zondag op maandag overleed Timo aan zijn verwondingen. Zijn vader verkeert inmiddels in stabiele toestand. Moeder (57) en dochter (23) raakten eveneens gewond, maar maken het op dit moment naar omstandigheden goed.

Op de voetbalvereniging vv Virtus, waar Timo van den Bosch in de selectie zat, is het nieuws ingeslagen als een bom. Op de website vertelt de voetbalclub over het ongeluk, en op de Facebook-pagina wordt het overlijden van de 21-jarige voetballer gemeld. Een woordvoerder van de voetbalclub wil momenteel niet op verdere vragen in gaan. De zus van het slachtoffer vertelt in een emotionele, openbare Facebook-post over het overlijden van haar broertje. ,,Wat de mooiste reis van ons leven had moeten worden, is veranderd in een nachtmerrie”, vertelt ze.

Tegenover BN DeStem vertelt Rien van Venrooij, voorzitter van Virtus, dat het misging toen het gezin – vader, moeder, zoon en dochter – onderweg was naar een nieuwe locatie in Sri Lanka. In een bocht kwamen ze een vrachtwagen tegen die niet meer kon ontwijken, en volgens het Sri Lankaanse medium ‘News 1st’ raakten in totaal zes mensen gewond.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er vorige week een ongeval in Sri Lanka heeft plaatsgevonden, waarbij een 21-jarige man is overleden. Zijn vader ligt in het ziekenhuis. De ambassade staat de familie bij, laat een woordvoerder weten.

