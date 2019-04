Eind april besluit hechtenis obermishandelaars

PRAAG - De rechtbank in Praag beslist op 30 april of de broers Armin en Arash N. in voorlopige hechtenis moeten blijven. Dat heeft de rechter maandag op de eerste zittingsdag laten weten. De broers staan terecht voor de zware mishandeling van een ober van een restaurant in de Tsjechische hoofdstad. Ze worden verdacht van poging tot moord.