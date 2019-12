Wethouder: 10.000 Amsterdamse leerlingen zonder docent door tekort

Volgens onderwijswethouder Marjolein Moorman betekent dit dat zo’n 10.000 leerlingen zonder docent zitten.

De tekorten treffen vooral scholen met kinderen met het risico op een onderwijsachterstand, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. „Hoewel de tekorten de gehele stad raken, staat nu onomstotelijk vast dat sommige scholen veel harder worden geraakt dan andere scholen”, zegt Moorman. „Het zijn juist die scholen waar de kansen van kinderen toch al kleiner zijn. Het lerarentekort zorgt dus niet alleen voor een afnemende kwaliteit in het onderwijs in de volle breedte, maar zorgt ook nog eens voor een toenemende ongelijkheid in het onderwijs.”

