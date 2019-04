Mishandelaar broedende zwaan op heterdaad betrapt

Dat meldt politie Ommelanden West. In het gebied rondom Wierumerschouw worden volgens de politie al jaren nesten vernield en eieren bewust weggehaald en door elkaar geschud. Na het schudden is de kans dat de exemplaren nog uitkomen namelijk heel klein. Omdat de zwaan broedt tot een ei uitkomt, wat in dat geval nooit meer gebeurt, sterft het dier aan uitputting.

Inmiddels zijn de eieren teruggeplaatst, omdat men verwacht dat deze nog wel uit gaan komen.

Beschermde diersoort

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort. Dat betekent dat de vogel niet gevangen of gedood mag worden. De politie is een onderzoek gestart.

Ⓒ Facebook politie