Politie zoekt tiener na schietpartij bij middelbare school

HOENSBROEK - De politie Limburg is op zoek naar een ongeveer 16-jarige jongen, die rond 12.15 uur in Hoensbroek, gemeente Heerlen, geschoten zou hebben. Hij heeft niemand geraakt. Maar er is wel een jongen lichtgewond geraakt. Volgens de politie „echter niet door een schotwond.” Mogelijk ging er aan het schieten een vechtpartij in het centrum vooraf.