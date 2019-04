Bisdom heft schorsing homopastoor niet op na ’mediacampagne’

„Voordat de schorsing kan worden opgeheven, moet duidelijk worden dat de pastoor echt berouw heeft, de schade die hij heeft aangericht wil herstellen en dat hij heeft laten zien dat hij in woord en leven van harte in deze rooms-katholieke kerk wil staan”, staat in een reactie van het bisdom.

In het boek schrijft de pastoor onder meer dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom is door de publicatie van het boek overvallen en vroeg Valkering begin deze maand per direct zijn functie neer te leggen.

’Aanklacht tegen Kerk’

„De hele boekpresentatie is bij de meeste mensen niet overgekomen als de verloren zoon die beschroomd terugkeert naar z’n vader, zoals in het Bijbelverhaal, maar eerder als een extravert statement en aanklacht tegen de Kerk, dat met een zekere trots werd gevierd”, staat verder in de verklaring van het bisdom. „Daarmee heeft de pastoor zichzelf té centraal gesteld, en in zekere zin tegelijkertijd de bisschop buitenspel gezet. Door die voortdurende publiciteitsdrang zijn bij mensen te veel wonden geslagen, waardoor niet zomaar kan worden overgegaan tot de orde van de dag.”

De bisschop heeft aangegeven pas met Valkering in gesprek te willen als „hij klaar is met zijn mediacampagne.” „Zodra daar de rust is weergekeerd, zal de pastoor worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de bisschop.”

Valkering zei eerder zelf in een interview met De Telegraaf dat het celibaat ’geen doel op zichzelf’ is. „Je belooft weliswaar celibatair te leven. Maar het is zo krom en zo scheef om daarop afgerekend te worden. Het is een obsessie van de Katholieke Kerk.”

