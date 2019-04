Italiaanse politie pakt bendes bottenbrekers

Criminelen betaalden onder meer alcoholisten, drugsverslaafden en mensen met psychische problemen om zich te laten toetakelen, zegt de politie. Zij lieten in afgelegen panden hun armen of benen breken en mochten een klein deel van het verzekeringsgeld houden. Het ging vaak om bedragen van enkele honderden euro’s.

De politie kwam de fraude op het spoor na de dood van een Tunesiër in 2017. Hij leek aanvankelijk het slachtoffer te zijn geworden van een verkeersongeval. Uit lijkschouwing bleek echter dat de man een hartinfarct had gekregen na de afranseling. Hij had ook harddrugs gekregen tegen de pijn.