DEN HAAG - De oud-voorzitter van politievakbond ANVP, Geert P., heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige belangenverstrengeling. P. begeleidde agenten met PTSS bij het indienen van claims, terwijl hij zelf in een adviescommissie zat die bepaalde of bij dienders PTSS werkgerelateerd was.