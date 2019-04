Rechter verbiedt publicatie van delen omstreden boek zaak-Van den Hurk

Vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch Jos de G. tot twaalf jaar cel wegens verkrachting van en doodslag op Van den Hurk. Ⓒ TEKENING: PETRA URBAN | BEWERKING: DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Delen van een boek over het politieonderzoek naar de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk (15) mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag in kort geding bepaald. Nabestaanden van Van den Hurk wisten niet dat het boek zou worden uitgegeven en sleepten de schrijver voor de rechter om publicatie te voorkomen.