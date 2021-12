Oppassen met kerstritje: code geel wegens lage gevoelstemperatuur en ijzel

Op zondag, tweede kerstdag, is wegens de kans op gladheid door ijzel code geel van kracht in een deel van het land. Eerder zondag meldde het KNMI dat dit geldt voor het hele land, maar dat is herzien. De waarschuwing geldt niet meer voor de zuidelijke provincies, wel voor die in het midden en noorden van het land.

De verwachting is dat vanaf halverwege de ochtend net ten noorden van de grote rivieren kans is op gladheid door ijzel. Dat verdwijnt dan weer na enkele uren door oplopende temperaturen. De ijzel trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt pas in de avond het noorden en noordoosten, aldus het KNMI. Daar kan het nog tot maandagochtend glad blijven.

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele waarschuwingen volgen.

