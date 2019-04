Kind op schoot tijdens vlucht Ryanair: dat is dan 25 euro

Volgens Test Aankoop is de nieuwe maatregel bovendien „onrechtvaardig en volstrekt ondoorzichtig en daarom ook in strijd met de Europese regelgeving.” Zelfs als het kind op de schoot zit moet men volgens de organisatie betalen. „Geen enkele andere luchtvaartmaatschappij rekent zo’n supplement aan. Na de stakingen van de afgelopen maanden en de toeslag voor de handbagage is dit echt een stap te ver”, aldus de consumentenorganisatie tegen Het Nieuwsblad.

Oplettende consument

Het nieuwe ’babytarief’ werd per toeval ontdekt, want de vliegmaatschappij communiceerde er zelf niet over. „Het was een opmerkzame consument die ons erop wees”, aldus Test Aankoop.

Test Aankoop is van mening dat deze praktijk in strijd is met de Europese regelgeving en heeft de luchtvaartmaatschappij opgeroepen de toeslag af te schaffen. „Het is nu wachten op hun reactie, maar dit kan volgens ons echt niet.”