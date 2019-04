Paasvuren in gevaar door warme weer

Voor Gelderland geldt sinds maandag een verhoogd risico op natuurbranden. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die onder meer over de Veluwe en de Achterhoek gaat, waarschuwt dat er dan in principe een stookverbod geldt. Dan zou er dus ook geen paasvuur aangestoken kunnen worden. „Maar omdat elke lokale situatie anders is, nemen de gemeenten de beslissing.” Montferland en Doetinchem verbieden de paasvuren zeer waarschijnlijk ook.

Bronckhorst heeft besloten dat de achttien kleinere paasvuren in de uitgestrekte gemeente in elk geval niet doorgaan. Donderdag neemt de Gelderse gemeente een besluit over de zes grote en bekende paasvuren in Halle, Hengelo, Hummelo, Vorden en Velswijk. De feestelijkheden rondom deze paasvuren gaan wel gewoon door. Als de brandstapels niet aangestoken mogen worden, moeten de organisaties maatregelen nemen om te voorkomen dat feestgangers de bergen hout stiekem toch aansteken, zo waarschuwt de gemeente.

Scheveningen

Enkele plaatsen in de Achterhoek en Twente zijn gestopt met het paasvuur na de vonkenregen met de jaarwisseling in Scheveningen. Maar volgens andere paasvuurbouwers kan zoiets met een paasboake niet gebeuren, omdat die niet is gebouwd van pallets maar van veel vochtiger snoeihout. De provincie Gelderland heeft een meldpunt ingesteld voor mensen die last hebben van rook, stof en stank van paasvuren, die ook in de Duitse grensregio populair zijn.