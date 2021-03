Michelin reikt eerste groene sterren uit

De ceremonie is dit jaar vanwege de coronamaatregelen online. Het is vanaf 11.00 uur te volgen via een livestream op YouTube en op Facebook. De organisatie liet zaterdag, na de voortijdige en gedeeltelijke bekendmaking, weten dat maandag de „geweldige editie van 2021 wordt gevierd” en dat in elk geval de allereerste groene sterren worden uitgeroepen. Het is niet duidelijk of er nog meer Michelinsterren worden verdeeld of ingenomen dan zaterdag al per ongeluk bekend was geworden.

Ook voor de restaurantcritici van Michelin was het een raar jaar. „Door de eerste horecasluiting waren we reserveringen kwijt en in veel toprestaurants kun je zomaar op een lange wachtlijst terechtkomen”, zegt Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens, „maar we zijn te allen tijde anoniem gebleven.” De inspecteurs zijn net zo streng geweest over het eten als voorgaande jaren, vertelt hij. „Wel hebben we qua beleving en bediening in een restaurant soms iets door de vingers gezien. Iedereen is creatief geweest en dat liep soms wat minder vlot.”

Nederland telde vorig jaar 111 zaken met een of meer sterren. Zeventien daarvan hebben twee Michelinsterren en twee restaurants hebben de maximale onderscheiding: drie sterren. Vorig jaar verdienden acht nieuwe restaurants een ster. In totaal verloren zeven restaurants hun sterren, de meeste door sluiting of overname.

Volg de uitreiking via de tweets van verslaggever PieterKlein Beernink (vanaf circa 11.00 uur).