Steeds meer gevallen van mazelen in VS

In Rockland County in de staat New York en in de stad New York zelf, met name Brooklyn en Queens, zijn de problemen door de gevreesde virusinfectie het grootst. Dat is te wijten aan reizigers die besmet zijn geraakt in met name Oekraïne, Israël of de Filipijnen en door verdere verspreiding in gemeenschappen waar de vaccinatiegraad tegen mazelen laag is. Dat is onder meer het geval in kringen die op grond van geloof inenting weigeren, zoals sommige orthodoxe joden.

In de VS geldt mazelen sinds 2000 als uitgebannen, maar elk jaar worden wel incidentele gevallen gemeld. De grootste uitbraak was in 2014 (667), toen vooral onder streng religieuze Amish in Ohio, maar dat record lijkt nu gebroken te gaan worden.

Zorgen

Ook elders neemt de bezorgdheid over mazelen toe. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde dat volgens de voorlopige cijfers in het eerste kwartaal van 2019 liefst 112.163 mensen de zeer besmettelijke ziekte hebben opgelopen. Dat is een verviervoudiging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Opmerkelijk zijn de toenemende uitbraken in landen waar de meeste kinderen wel worden gevaccineerd, met naast de VS onder andere Israël, Thailand en Tunesië. Ook Nederland werd onlangs opgeschrikt door mazelen.

