Dodelijke brand Rotterdam vermoedelijk aangestoken

De brand in het pand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid ontstond waarschijnlijk op de eerste etage en breidde verder uit. In een poging te ontsnappen aan de vlammen probeerde de bewoner van de tweede en tevens hoogste etage via een raam te vluchten en viel naar beneden. Daarbij raakte hij zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Volgens de politie is vast komen te staan dat niemand anders in het pand aanwezig was toen de bewoner de fatale val maakte. Dat de brand vermoedelijk is aangestoken, baseert de politie op de eerste resultaten van onderzoek. En op buurtonderzoek en gesprekken met getuigen.

Het is nog niet duidelijk wat de reden van de brandstichting is en of deze ook gericht was tegen de aanwezige bewoner. Ook kan de politie nog niet zeggen of de eerste etage werd bewoond en zo ja door wie.