Vrees in VS voor uitbraak ebola na ongeluk met vrachtwagen vol makaken Paniek om uitgebroken laboratoriumaapjes

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Makaken zijn een gewild proefdiersoort maar kunnen ook gevreesde ziekten als ebola overbrengen. Ⓒ AFP

PENNSYLVANIA - Elf dagen nadat een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Pennsylvania met 100 laboratoriumaapjes aan boord in botsing kwam met een andere vrachtwagen, is de paniek over de vraag wat er precies nu gebeurd is, nog steeds niet geweken. De vrees bestaat dat minstens een getuige door de aapjes besmet is geraakt met een nog onbekend virus dat mogelijk zo verder verspreid kan worden.