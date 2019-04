Weer dreigbrief bij aannemer windmolenpark Tricht

Archieffoto, ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

TRICHT - Er is een vierde dreigbrief opgedoken bij een bouwer van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. Hoofdaannemer A.Hak uit het Gelderse Tricht bevestigde maandag dat de brief is ontvangen en dat er aangifte is gedaan bij de politie. Het Dagblad van het Noorden heeft een kopie van de brief in handen.