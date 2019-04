Mannen gepakt voor ondergrondse terreurfinanciering

De 36-jarige man uit Eindhoven en een 43-jarige Utrechter hebben vermoedelijk duizenden euro’s overgemaakt. Dat gebeurde via het informele ’hawala’-systeem. Dat is een op vertrouwen en familiebanden gebaseerd systeem om geldbedragen over te maken ver over de landsgrenzen zonder digitale of sporen achter te laten. Het komt van oorsprong uit India en Pakistan. Hawala is verboden omdat het een vorm van bankieren is die zich onttrekt aan financieel toezicht. Het leent zich goed voor financiering van criminaliteit of terrorisme.

De aanhoudingen komen voort uit een langer lopend onderzoek van de FIOD naar hawala. Twee jaar geleden hield de politie in datzelfde onderzoek twee mannen in Deventer aan. Zij stuurden geld aan mensen in Syrië en Turkije. De FIOD onderzoekt of het geld terecht is gekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of dat het geld bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden.

Recent ontstond ophef rond de Nederlandse ex-terroristen Samir A. en Bilal L., die zeggen dat ze geld inzamelen voor IS-vrouwen. Ze sturen dat op zodat jihadvrouwen kunnen ontsnappen uit de puinhopen van het kalifaat. Ook daarbij zou sprake zijn van hawala.

Geldstromen

De maandag aangehouden mannen fungeerden vermoedelijk als zogenoemde ’agenten’ voor de twee mannen uit Deventer. Ze haalden tienduizenden euro’s op die moesten worden verzonden naar Turkije en Syrië. Zeker 10.000 euro ging naar mensen in gebied onder heerschappij van terreurgroepen als IS of Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaida. De agenten ontvingen andersom ook geld uit het Midden-Oosten dat ze moesten uitbetalen aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland.

De FIOD heeft verschillende onderzoeken lopen naar geldstromen richting Syriëgangers. Tientallen personen worden ervan verdacht dat ze geld overmaakten naar uitgereisde familie of vrienden in het strijdgebied. Bedragen lopen uiteen van honderd tot 17.000 euro. Ze worden verdacht van terrorismefinanciering.

Deze maand nog deelde de rechter stevige straffen uit aan familieleden die geld hadden gestuurd naar familieleden in jihad-gebied.