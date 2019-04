Treinreis naar de hel

De Joodse gezinnen werden door de NS vervoerd van Amsterdam naar doorgangskamp Westerbork. Het bedrijf kreeg daar veel geld van de Nazi’s voor. Ⓒ Hollandse Hoogte

De NS reed in de Tweede Wereldoorlog zeker tweehonderd treinen met Joden, zigeuners en Sinti naar doorvoerkamp Westerbork. In opdracht van de Duitsers, die er goed voor betaalden. Onder hen de nu 79-jarige Michael Onno de Vries. Meer dan een halve eeuw zweeg hij over de verschrikkingen in Westerbork en Bergen-Belsen. Tot hij bij toeval een door zijn moeder geschreven verslag onder ogen kreeg. Zoon Eran de Vries: „Thuis werd nooit over de oorlog gesproken.”