Verwoestende brand in Notre-Dame

Mensen staan rijendik langs de Seine en elders in de stad de brand te bekijken. De kolkende vuurzee komt boven de gebouwen uit. Mensen staan te huilen, met hun handen voor de mond geslagen.

Uit de enorme mensenmassa klinkt slechts gedempt geroezemoes vol ongeloof, overstemd door gillende sirenes. Een moeder zegt tegen haar dochter: 'C'est l'horreur'

Het vuur lijkt te zijn ontstaan in de buurt van steigers die waren geïnstalleerd voor renovatiewerkzaamheden. ,,Alles stond razendsnel in brand. Er zal weinig van overblijven'', aldus een woordvoerder van de kathedraal.

Vele duizenden Parijzenaren en toeristen kijken naar de verwoestende vlammenzee. Ⓒ De Telegraaf

Renovatie

Mogelijk heeft de brand te maken met de renovatiewerkzaamheden. Zestien grote koperen standbeelden waren toevallig vier dagen geleden uit de nu ingestorte torenspits losgemaakt. Ze moeten worden gerestaureerd.

De standbeelden zijn 3 meter hoog en wegen ongeveer 250 kilo. De beelden zijn volgens de krant Le Parisien naar Périgueux in de Dordogne gebracht en zijn dus gespaard gebleven voor de vlammen.

Volgens Franse media heeft politie al gezegd dat er geen sprake is van brandstichting.

De brand zou om 18.50 uur zijn begonnen en gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Brandweerwagens scheuren door de binnenstad van Parijs richting de brand op het Île de la Cité, een eiland in de Seine. Er is nog niets bekend over eventuele gewonden. Brandweerlieden zouden de kerk in zijn gegaan om kunst te redden.

Een enorme uitslaande brand in het icoon van de Franse hoofdstad. Ⓒ AFP

De politie roept mensen op het gebied te mijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. De omgeving - één van de drukbezochte gebieden van de Franse hoofdstad - wordt ontruimd. De kathedraal wordt jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen.

Op het Île de la Cité, waar de Notre Dame staat, wonen iets meer dan duizend mensen. Volgens de krant Le Figaro is het stadsbestuur met het toeristisch bureau al bezig om andere hotels te zoeken voor de toeristen die verblijven in één van de vijf hotels op het eiland in de Seine.

’Deel van ons brandt’

De Franse president Emmanuel Macron heeft een voor maandagavond geplande toespraak afgezegd. De president is op weg naar de Notre-Dame om de situatie in ogenschouw te nemen. Dat meldt het Élysée. Macron meldde op Twitter dat zijn gedachten bij alle katholieken en bij alle Fransen zijn. ,,Zoals al onze landgenoten ben ik vanavond erg verdrietig om dit deel van ons te zien branden."

Op sociale media zijn inmiddels vele duizenden filmpjes en foto’s van de brand verschenen. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, spreekt op Twitter van een ’verschrikkelijke brand’.