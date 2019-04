Vlammen stijgen op uit de markante Notre Dame-kathedraal in het centrum van Parijs. Ⓒ AFP

PARIJS - De Notre Dame de Paris, in het Nederlands ’Onze-Lieve-Vrouwekathedraal’, waar maandagavond een grote brand woedt, is een kathedraal op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs.