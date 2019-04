Wereld geschokt: ’Notre-Dame is van heel Europa’

Trump heeft wel een advies voor de Franse brandweer, namelijk door blusvliegtuigen in te zetten. „Verschrikkelijk om de enorme brand te zien in het Notre Dame-kathedraal in Parijs. Misschien kunnen vliegende watertankers worden gebruikt om het vuur te blussen. Snel handelen is nodig!”, zo schrijft hij.

Trumps vrouw Melania heeft ook van zich laten horen. „Mijn hart breekt voor de mensen in Parijs”, twittert ze. De First Lady zegt te bidden voor ieders veiligheid.

’Hartbrekend’

De burgemeester van Londen heeft zijn afschuw uitgesproken over de brand in de Notre-Dame. „Hartbrekende taferelen van de Notre-Dame-kathedraal in lichterlaaie”, zegt Sadiq Khan op Twitter.

Khan stelt ook dat „Londen vandaag rouwt met Parijs” en dat de twee wereldsteden altijd in vriendschap zullen zijn verbonden.

Allemaal bij Parijs

Vanuit de Europese Unie wordt geschokt gereageerd op de verwoestende brand. „De Notre-Dame van Parijs is de Notre-Dame van heel Europa”, aldus EU-president Donald Tusk. „We zijn vandaag allemaal bij Parijs.”

„Een triest spektakel. Wat een horror”, reageerde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. „Ik deel de emotie van de Franse natie, die ook de onze is.”

Moed

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement spreekt de brandweer moed in. De Italiaan noemt de kerk een symbool van Frankrijk waar Europeanen trots op zijn. De Europarlementariërs zijn momenteel in Straatsburg voor de laatste geplande zitting voor de verkiezingen in mei. Meerdere leden reageren bedroefd. „Gaat dit religieuze centrum verloren?” vraagt Peter van Dalen (ChristenUnie) zich af.