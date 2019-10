Chauffeur ’dodentruck’ voor de rechter

De autoriteiten arresteerden de 25-jarige chauffeur na de vondst van de lichamen in een koelcontainer in de buurt van de Engelse haven Purfleet. Ⓒ REUTERS/RR

CHELMSFORD - De chauffeur van de vrachtwagen waar 39 mensen dood in zijn aangetroffen, verscheen maandag via een videoverbinding voor de rechter. De 25-jarige Maurice Robinson vroeg tijdens de pro-formazitting niet of hij op borgtocht vrijgelaten kon worden. Zijn voorarrest is verlengd tot 25 november.