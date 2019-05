Welkom bij de club. Dat gevoel was er volgens een aanwezige onlangs bij het overleg van fractievoorzitters met Kamervoorzitter Khadija Arib. Het was de eerste gezamenlijke, besloten ontmoeting sinds de statenverkiezingen, waarbij de coalitie haar meerderheid in de senaat verloor en nieuwkomer Forum voor Democratie een monsterscore haalde. Velen waren benieuwd hoe de onderlinge omgangsvormen nu zouden zijn.