Komende anderhalf uur cruciaal voor Notre-Dame

De vraag is of de twee beeldbepalende noordelijke torens gered kunnen worden. Ⓒ AFP

PARIJS - Het is nog maar de vraag of de Notre-Dame gered kan worden. Daarvoor vreest de Franse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Laurent Nuñez. Rond 22 uur waren zo’n vierhonderd brandweerlieden in touw om de enorme vlammenzee te bestrijden. Dat doen ze met minstens achttien brandweerslangen.