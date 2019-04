’Twee torens Notre-Dame gered, brandweerman zwaargewond’

Eerder op de avond bestond nog de vrees dat de noordelijke toren door de vuurzee getroffen zou worden. De noordelijke toren is de linker toren van de twee prominente torens van de Notre Dame.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is iets optimistischer dan eerder op de avond over het behoud van de Notre-Dame. Staatssecretaris Nunez denkt dat er nog drie tot vier uur nodig zijn om de brand onder controle te krijgen. De structuur van de kathedraal is redelijk intact gebleven.

