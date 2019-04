Maaltijdbezorger (18) tweemaal in een maand met mes bedreigd

Martien Peters bezorgt nog steeds maaltijden, maar wel in een andere buurt. Ⓒ APA

Een overval laat diepe sporen na bij slachtoffers. Zeker als ze jong zijn en er een wapen op ze wordt gericht. Martien Peters (18) werd vorig jaar in de val gelokt met een nepbestelling. Tweemaal zelfs, in één maand. De jonge ’ervaringsdeskundige’ – tegen wil en dank – weet wat je moet doen als je oog in oog met een misdadiger staat: „Meewerken, en zéker niet de held uithangen.”