’Route 8 is een lekkere eindtoets’

Juf Bo Poels praat na afloop van de toets met een aantal leerlingen over hoe het ging. Ⓒ Fotografie Kuit

GELDROP - De zon schijnt fel in het noodgebouw van de Dommeldalschool in Geldrop. „De airco draait op volle toeren”, zegt leerkracht Bo Poels. Achter de laptops beantwoorden 33 groep 8-kinderen de vragen van de Eindtoets van Route 8. In totaal maken 175.000 leerlingen deze week de verplichte Eindtoets, waarbij minder vaak voor de traditionele Cito Eindtoets wordt gekozen.