Fout jeugdzorg Utrecht ook elders gemaakt

Hugo de Jonge van Volksgezondheid Ⓒ ANP

DEN HAAG - De fout waardoor dossiers van een Utrechtse jeugdzorginstelling in verkeerde handen konden vallen, is ook door andere zorginstellingen gemaakt. De fout is ook daar inmiddels verholpen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Gegevens lijken er niet gelekt.