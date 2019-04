’Onze cultuur voor onze neus in vlammen op’

De brand ontstond om tien voor zeven, waarschijnlijk op een van de steigers aan de achterzijde van de Notre-Dame. Ⓒ EPA

PARIJS - Het was urenlang spannend, maar rond elf uur ’s avonds bleek dat het ergste is vermeden: een deel van de Notre-Damekathedraal is verwoest, maar de markante torens en het skelet hebben een dramatische brand overleefd.