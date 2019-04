Kathedraal inspiratie voor beroemdheden

Het is niet de eerste keer dat het voortbestaan van de Notre-Dame, die 130 meter lang, 69 meter breed en 35 meter hoog is, in gevaar komt. Ⓒ AFP

Parijs - Vele duizenden Parijzenaars keken gisteren machteloos toe hoe een van de meest iconische kerken ter wereld in brand stond. Jaarlijks trekt de Notre-Dame maar liefst 13 miljoen bezoekers. En daarmee is het in vroeg-gotische stijl opgetrokken gebouw na EuroDisney de best bezochte attractie van Frankrijk. Notre-Dame trekt zelfs bijna twee keer zoveel bezoekers als de Eiffeltoren.